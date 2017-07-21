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Kocaeli’de cuma namazı çıkışı İsrail protesto edildi

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Kocaeli’de cuma namazı çıkışı İsrail protesto edildi
 Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail, Kocaeli’de cuma namazı sonrası çeşitli STK’ların katılımıyla protesto edildi.

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik uygulamaları Kocaeli’nin İzmit ilçesinde cuma namazı sonrası protesto gösterileri ile kınandı. Fevziye Camii’nin bahçesinde gerçekleştirilen protesto eylemine AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün ve Mehmet Akif Yılmaz, TÜGVA Kocaeli, Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi ve çeşitli STK’lar katıldı.

"Osmanlı İmparatorluğu’nun torunlarıyız"
Grup adına açıklamayı okuyan TÜGVA Kocaeli İl Teşkilat Koordinatörü Muhammed Hanefi Akbulut, "Mescid-i Aksa alınların secdeye buluştuğu, gönüllerin Rab ile buluştuğu ilk kıblemizdir. Bizler ki Hz. Muhammed’i son peygamber olarak kabul etmiş, kayıtsız şartsız Allah’a teslim olmuş, ordusunun ayak sesleri ile tüm dünyaya korkular salmış Osmanlı İmparatorluğu’nun torunlarıyız. Alçakların kulaklarında her daim bu sözler yankılanacaktır" dedi.

"Bizzat İslam’a karşı yapılmış saldırılardır"
Açıklamasına devam eden Akbulut, "Filistin’deki Müslüman amcalarımız, teyzelerimiz, kardeşlerimiz bilsinler ki dualarımız ile gönüllerimiz ile onların yanındayız. Allah’ın izni ile tüm bu zulümler bitecektir. İşgalci İsrail bir gün perişan olacaktır. Kudüs’e 1948’den beri yapılan işgaller bir yurtta değil, bizzat İslam’a karşı yapılmış saldırılardır. Dik duruşumuzu Allah izin verirse eşkıyalıklar son bulup, zalimler kaçacak delik arayana kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

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