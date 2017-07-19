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Kocaeli'de DAEŞ operasyonu

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Kocaeli'de DAEŞ operasyonu
Van merkezli aralarında Kocaeli'nin de olduğu 9 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 16'sı tutuklandı.

Van merkezli 9 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Van merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Denizli, Ağrı, Bingöl, Adıyaman ve Mardin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 26 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 10'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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