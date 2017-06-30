Kocaeli'de dağ bisikleti yarışları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonunca 2 Temmuz'da dağ bisikleti yarışları düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, organizasyonun "spor kenti" Kocaeli vurgusuna anlam ve değer katacağı bildirildi.

Ödüllü yarışlara lisanslı sporcuların katılacağı belirtilen açıklamada, yarışların İzmit merkezden 25 kilometre uzakta ve Aytepe'nin zirvesinde denizden bin 200 metre yüksekte bulunan Diriliş kampında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Yarışların büyük ilgi görmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 ayrı kategoride gerçekleştirilecek Büyük Erkek, Büyük Bayan, Genç Erkek, Genç Bayan, Yıldız B, Yıldız A, Yıldız Bayan, Master 30+, Master 40+ ve Master 50+ kategorilerine; kulüp takımları ve ferdi lisanslı sporcular katılabilecek. Yarışmanın sporcu kayıtları 1 Temmuz Cumartesi günü 13.00-18.00 saatleri arasında Diriliş Kampında yapılacak. Büyük ilgi görmesi beklenen yarışlar, 2 Temmuz Pazar günü 09.00’ da başlayacak.

Sporcular orman içinde yer alan Diriliş Kampı 2 ile Diriliş Kampı 1 arasındaki 3 bin 200 metre uzunluğundaki parkurda birincilik için yarışacak. Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular için 15.00'te diriliş kampında ödül töreni düzenlenecek."