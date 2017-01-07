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Kocaeli'de de aranıyordu! Reina saldırganının kimliği belli oldu

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Kocaeli'de de aranıyordu! Reina saldırganının kimliği belli oldu
Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden teröristin kimliği ortaya çıktı. Korkunç saldırıyı Özbek asıllı 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov adlı terörist olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyeti'nden alınan bilgiye göre, 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina saldırısını, Özbek asıllı Abdulkadir Masharipov adındaki teröristin yaptığı belirtildi.

15 ARALIK'TA İSTANBUL'A GELDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

DEAŞ’ın bu hücresinin çökertilmesinin ardından Reina katliamcısı olan saldırganın 15 Aralık günü Konya’dan İstanbul’a geldiği belirlendi. Konya’daki DEAŞ’ın Özbek hücresinin de, katliamda kullanılan silah ve patlayıcıları örgüt üyelerince İstanbul’a getirdiği belirlendi. Hücrenin, saldırı sonrasında Reina saldırganına lojistik destek vermeye devam ettikleri tespit edildi.

Alarm devam ediyor! Reina saldırganı için sıkı önlem

Kocaeli'de Reina'ya saldıran terörist alarmı

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