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Kocaeli'de de suça karışmışlar! Gürcü çete çökertildi

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Kocaeli'de de suça karışmışlar! Gürcü çete çökertildi
Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli de dahil birçok ilde hırsızlık olaylarına karışan Gürcistan uyruklu 3  kişiyi, yaşanan kovalamacanın ardından yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve otomobillerinde yapılan aramada altın burma bilezikler, kolye ve bilgisayar ele geçirildi.

Yalova Emniyeti Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstanbul; Kocaeli, Bursa ve Balıkesir'de bir çok hırsızlık olayına karışan Gürcü çetenin Yalova'ya geldiğini belirledi. Polis, savcılıktan alınan izinle  şüphelilerin kullandığı otomobili Rüstempaşa Mahallesi'nde durdurmak istedi. Polis, 'dur' ihtarına uymayan ve kaçan Gürcistan uyruklu S.T. (32), Z.N. (34) ve S.S.'nin  (32)  içersinde bulunduğu aracı kısa süren kovalamacanın ardından, silahlarını doğrultarak durdurdu. Bu an polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Araçta ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada  5 altın burma bilezik, altın kolye, diz üstü bilgisayarlar, tablet ve hırsızlıkta kullandıkları tornavidalar ele geçirildi. Birçok suçtan kayıtları bulunan 3 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

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