Kocaeli'de deniz sezonu ne zaman başlıyor?

Toplantıya katılan kurum, Gönüllü İtfaiyeci ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin yeni sezonda yapılacak çalışmalar hakkında istek, görüş ve önerileri değerlendirildi.
TÜRKİYE’DE İLK VE TEK
Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara, 2005 yılından bu yana sahillerde gönüllülerle yapılan cankurtaranlık projesinin Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini sürdürdüğünü söyledi. Başkan Doğan Kara, cankurtaranlık projesine bu sezonda zamanlarını ayırarak insan hayatını kurtarmak için katılacak olan gönüllülere teşekkür etti.
8 BÖLGEDE HAFTANIN 7 GÜNÜ
Toplantıya İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara, AFKOM Şube Müdürü Ömer İslamoğlu, kurum, Gönüllü İtfaiyeci ve STK temsilcileri katıldı. 17 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak yeni sezon, 17 Eylül 2017 Pazar günü saat 18.00’de sona erecek. Sezon boyunca İzmit Körfezi’nde Karamürsel Altınkemer, Darıca Bayramoğlu halk plajları ile Kandıra’da Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız ve Cebeci halk plajları dahil olmak üzere 8 sahil bölgesinde haftanın yedi günü cankurtaranlık hizmeti verilecek.
HAVUZDA SIKI EĞİTİM
Toplantıda kurum, Gönüllü İtfaiyeciler ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın hangi bölgelerde görev alacağı ve katılımcı sayılarının belirlenmesi konusu görüşüldü. Sezonda görev alacak cankurtaranlar ilk olarak hazırlıklara havuz çalışmalarıyla başlayacak. Cankurtaranlar boğulma vakalarında iyi performans sergilemeleri için sıkı eğitimden geçirilecek.
KURTARMA TATBİKATI YAPILACAK
Cankurtaranlar İzmit, Gebze ve Gölcük’te bulunan yüzme havuzlarında kondisyon ve kurtarma tekniklerini öğrenecek, eğitim sonunda gönüllüler cankurtaran belgelerini alacaklar. Cankurtaran eğitimlerinin sonunda tüm katılımcılarla birlikte ortak kurtarma tatbikatı yapılacak.
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