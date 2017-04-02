Kocaeli'de deniz sezonu ne zaman başlıyor?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi(KOSKEM), 2017 yılı deniz sezonu can kurtaranlık projesi için ilk toplantısını yaptı.

Toplantıya katılan kurum, Gönüllü İtfaiyeci ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin yeni sezonda yapılacak çalışmalar hakkında istek, görüş ve önerileri değerlendirildi.

TÜRKİYE’DE İLK VE TEK

Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara, 2005 yılından bu yana sahillerde gönüllülerle yapılan cankurtaranlık projesinin Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini sürdürdüğünü söyledi. Başkan Doğan Kara, cankurtaranlık projesine bu sezonda zamanlarını ayırarak insan hayatını kurtarmak için katılacak olan gönüllülere teşekkür etti.

8 BÖLGEDE HAFTANIN 7 GÜNÜ

Toplantıya İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara, AFKOM Şube Müdürü Ömer İslamoğlu, kurum, Gönüllü İtfaiyeci ve STK temsilcileri katıldı. 17 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak yeni sezon, 17 Eylül 2017 Pazar günü saat 18.00’de sona erecek. Sezon boyunca İzmit Körfezi’nde Karamürsel Altınkemer, Darıca Bayramoğlu halk plajları ile Kandıra’da Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız ve Cebeci halk plajları dahil olmak üzere 8 sahil bölgesinde haftanın yedi günü cankurtaranlık hizmeti verilecek.

HAVUZDA SIKI EĞİTİM

Toplantıda kurum, Gönüllü İtfaiyeciler ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın hangi bölgelerde görev alacağı ve katılımcı sayılarının belirlenmesi konusu görüşüldü. Sezonda görev alacak cankurtaranlar ilk olarak hazırlıklara havuz çalışmalarıyla başlayacak. Cankurtaranlar boğulma vakalarında iyi performans sergilemeleri için sıkı eğitimden geçirilecek.

KURTARMA TATBİKATI YAPILACAK

Cankurtaranlar İzmit, Gebze ve Gölcük’te bulunan yüzme havuzlarında kondisyon ve kurtarma tekniklerini öğrenecek, eğitim sonunda gönüllüler cankurtaran belgelerini alacaklar. Cankurtaran eğitimlerinin sonunda tüm katılımcılarla birlikte ortak kurtarma tatbikatı yapılacak.