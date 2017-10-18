Kocaeli'de dev FETÖ operasyonu!

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan muvazzaf durumdaki 3 üsteğmen, 1 teğmen, 25 astsubay ve ihraç durumdaki 1 üsteğmen ile 1 araştırma görevlisi doktor olmak üzere 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık talimatıyla başta Kocaeli olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Kahramanmaraş, Elazığ, Aksaray, Trabzon, Sinop, Bolu, Kırklareli, Ağrı ve Tokat illerinde bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı, görev gereği gemide bulunan 10 şüphelinin ise görev dönüşünde gözaltına alınmasına karar verildi.

Firar olan 1 ihraç üsteğmenin yakalama çalışmaları devam ediyor.