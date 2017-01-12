Kocaeli’de dev otomobil bayileri sitesi kuruluyor

İlimizde bir süredir gündemde olan Otomobil Bayileri Sitesi ile ilgili somut adımlar atılıyor.

Başiskele’de yaklaşık 250 milyon liralık bütçe ile 154 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Otomobilciler Sitesi 2018 yılı bahar aylarında faaliyete başlayacak. Bir süre önce kurulan Kocaeli Otomotiv Yönetim Ticaret AŞ (KOYAŞ), Türkiye’de bir ilki hayata geçiriyor. Başiskele'de kurulacak Otomobilciler Sitesi’nde, otomotivle ilgili aranan her şey, çok rahatlıklar bulunacak. İçinde otomobil müzesi, tarihi alanlar ve ünlü markaların satış, bakım ve onarım işlerinin de yer alacağı dev projenin altında ilimizde bu sektörde söz sahibi önemli ailelerin imzası bulunuyor.

TEMELİ BAHAR AYINDA ATILACAK

İçerisinde yeni ve ikinci el araç satışı, kapsamlı araç bakım onarım ve koruma hizmetleri, otomobil meraklılarına hitap eden çeşitli mağazalar, deneme sürüşü pistleri, tematik kafe, restoran ve lokantalar, sigorta acentesi, araç kredi ve benzer finansal hizmetler, bireysel ve kurumsal araç kiralama, sürücü kursu, otomobil müzesi, off-road ve çocuk kulüplerinin bulunacağı merkezin temeli bu yıl içinde atılacak.

TOPLAM MALİYET 250 MİLYON TL'Yİ BULACAK

12 farklı markanın yüzlerce farklı modelinin satılacağı, ikinci el otomobillerin servis ve bakımlarının yapılacağı merkez yüzlerce kişiye de iş imkânı sağlayacak. Son dönemde ilimizin en büyük ortaklığının kurulmasına vesile olan KOYAŞ bu merkez için tahmini bütçesini ise 250 milyon lira olarak belirledi. Temel atıldıktan 18 ay sonra tamamlanması planlanan site içerisinde, restore edilen tarihi bina ise otomotiv müzesi olarak kullanılacak.

2018’DE HİZMETE GİRECEK

Başiskele Ovacık Mahallesi Yeni Bursa Yolu Arıtma Tesisi'nin bulunduğu bölgede 154 dönümlük arazi üzerine yapılacak olan KOYAŞ Otomobil Köyü, 2018 yılı bahar aylarında hizmete girmesi bekleniyor. KOYAŞ tarafından projesi hazırlanan ‘Otomobil Köyü’ (automall) projesiyle ilgili KOYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Kaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Haldız bilgi verdi. Gazetemizin sorularını yanıtlayan Atalay Kaya, “Türkiye’de bu projenin uygulandığı ilk ve tek il Kocaeli olacak” dedi.

“TÜM KOCAELİ'NİN SAHİP ÇIKMASI GEREKEN PROJE"

Atalay Kaya şöyle devam etti:

“KOYAŞ herkesin sahip çıkması gereken, aynı sektörde çok sayıda ortağın bir araya gelip oluşturduğu bir proje. Olay sadece para kazanmak değil, bulunduğumuz coğrafyaya değer kazandıracak örnek proje üretmek. Kaldı ki bir araya gelen bu ortaklık aslında birbirlerine rakip olan firmalar. Farklı model otomobil satan gruplar.

“BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR”

KOYAŞ ilk olarak Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu'nun projesi olarak gündeme geldi. Bütün otomobil satıcılarının tek çatı altında buluşması, bir cazibe merkezi oluşturmak fikriyle ortaya çıktı. Dünya’da otomobil perakendecilerinin kat ettiği bir yol var. Daha önce birbirleriyle rakip görünen kurumlar, bu rekabetin ortasına düşmüş durumda. Otomobil satışı yapan plazaların yan yana ya da uzak olmasının önemi kalmadığını görüyoruz. Zaten gelen tüketiciler araştırıp, karşılaştırıp aklında belirlediği 3-4 seçenekle otomobil tercih ediyor. Önceden şehirlerde tek firma olurmuş ve herkes o firmadan alırmış, ama artık bir arada ya da uzak olmanın etkisinin çok küçük olduğunu görüyoruz”

OTOMOBİLLE İLGİLİ HERŞEY OLACAK

“Aksine bir arada olmanın fırsat yaratacağına inanıyoruz. Bir kere tüketiciye kolaylık sağlamış oluyoruz. İkincisi otomobil bayilerinin yeni araç satışından elde edebildikleri kârları çok düşük. Bunu telafi edebilmek için daha fazla hizmet ürünleri satmak gerekiyor. Bunu da otomobil ile ilgili tamamlayıcı hizmetlerle yapıyoruz. Sigortası, devir işlemleri, aksesuar, sarf malzemeleri ve servis gibi… Bunların bir merkezde toplanıyor olması tüketici için bir avantaj. Bu merkezin vatandaşa en büyük katkılarından biri de servis merkezlerindeki kolaylık olacak. Genelde araçları bakıma erkekler götürür. Eğer ben size nezih bir ortam sunarsam ailece gelirsiniz ve çayınızı kahvenizi içerken aracınızı bakıma bırakabilirsiniz. Bu şekilde ‘Aracı servise erkekler götürür’ paradigmasını yıkarız. Aracınızı KOYAŞ’ta ailecek bakıma götürebileceksiniz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için café ve restoranlar olacak”

12 BÜYÜK MARKA İLE BAŞLAYACAK

Kaya, KOYAŞ Otomobil Köyü'nde yer alacak markalar hakkında da şu bilgileri verdi:

“KOYAŞ’ın içinde ilk etapta kurucularımızdan oluşan 12 markamız yer alacak. Bunun yanında tabii ki farklı markalar da yer alabilir. İlk etapta yer alan markalarımızın en büyük avantajı istediği ölçüde ve isteklerine uygun bina modeli yapılacak. Fakat daha sonra katılacak olan firmalarımız ancak mevcut binalarda yer alacak.

TARİHİ DEĞİRMEN YENİDEN CANLANIYOR

Toplam satın aldığımız alan 154 bin metrekare, fakat projemiz 82 bin metrekare alanda olacak. Araziyi almamızdaki önemli nedenlerden biri bu arazi içerisindeki tarihi Feshane Çiftliği ve içindeki değirmen oldu. Rahmetli Mustafa Topçuoğlu’nun sahibi olduğu alanda ilk olarak orduya fes üretilmiş ve sonra sanayinin gelişmesiyle değirmende otomobil lastiklerinin içinde kullanılan pudra üretimi yapılmış. Bu alanları koruyacağız. Ve bununla ilgili restorasyon çalışmalarına başladık. Aslına uygun restore edebilmek için binanın geçmişiyle ilgili hem devlet kayıtlarına hem de aile fotoğraflarına ulaştık. Ortalama bin metrekare kapalı alan var. Burayı müze olarak planlıyoruz. Bununla ilgili materyal toplamaya başladık.

PROJENİN NET KATKILARI NELER OLACAK?

Bunun dışında otomobille ilgili aksesuar, karavan, motosiklet, bisiklet, kamping, outdoor araç ve malzemeleri satışının yapıldığı alanlarımız olacak. Ayrıca bizim ortak iş görmekten dolayı kazançlı olacağımız alanlar da olacak. Herkesin ayrı güvenliği, yemek şirketi, tedarikçisi, boyacısı var. Bunları bir araya getirip ekonomik büyüklük yaratarak hem kendi, hem sağlayıcımıza fayda yaratmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 1 yıldır grubumuzun yağlarını ortak satın alıyoruz ve yarattığımız katma değeri görüyoruz. Burası çok boyutlu bir proje…

İkinci etabımız için farklı projelerimiz var. Bu konuda uluslararası uzman bir kuruluş olan Colliers’tan danışmanlık desteği aldık. İkinci etap proje detaylarının yeni yılın ilk aylarında netleştirmeyi planlıyoruz.”

İLK KAZMA NE ZAMAN VURULACAK?

Şu an projede 3 ay geriden geldiklerini aktaran Kaya, şunları ekledi:

“Başiskele ve Büyükşehir Belediyesi projemize destek veriyor. 12 ayrı firmanın ihtiyaçları farklılıklar gösterebiliyor. Mimari çalışmalar vakit alıyor. Yeni yılın ilk aylarında inşaata başlamayı planlıyoruz. İlk kazmayı vurduğumuz andan itibaren 18 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Bu da ortalama 2018 yılının bahar aylarına denk geliyor.

"BENZERSİZ PROJE"

Projenin tamamı yaklaşık 250 milyon liraya mal olacak. Bu proje Türkiye’de bir ilk… Projemiz kendine özgü, aynısı başka yerde yok. Sadece Ankara'da benzeri var. Ankara’da ikinci el otomobilciler için planlanmış bir alanda 3 distribütör yer aldığı için benzerlik gösterilebilir ama aynısı değil. Biz bayilerimizin ihtiyaçlarından daha çok tüketicilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyoruz."

TARİHİ BİNA OTOMOBİL MÜZESİ OLACAK

Alan içerisinde bulunan Tarihi Feshane binasında restorasyon çalışmaları başlatılırken, 1000 metrekare kapalı alana sahip bu yer müze olarak kullanılacak. Bina içerisindeki tarihi değirmene ait mekanizmalar muhafaza edilerek sergilenecek. KOYAŞ ve proje hakkında güncel bilgilere www.koyas.com.tr adresinden ulaşılabileceği hatırlatıldı.