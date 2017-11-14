Kocaeli'de dört yapı denetim şirketine ceza geldi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, ilimizde faaliyet gösteren dört yapı denetim şirketine yeni iş almaktan men cezası verdi.
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Kandıra’daki Atak Yapı Denetim Ltd.Şti, Gebze’deki Şen Yapı Denetim Ltd.Şti. ve CME Yapı Denetim Ltd.Şti. ile Kartepe’deki Vera Yapı Denetim Ltd.Şti’ne verilen cezalar 10 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.
Firmaların 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle bu cezaları aldıkları belirtildi. Bu firmaların şirket kuruluş ortaklarının da men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı hükmü verildi.
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Etiketler : Kocaeli, dört yapı denetim şirketi, ceza
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