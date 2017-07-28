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Kocaeli'de duba dayanmıyor!

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Kocaeli'de duba dayanmıyor!
Yeni trafik uygulaması kapsamında cadde ve sokaklara yerleştirilen plastik dubalar dayanmak bilmiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi trafik ekipleri sürekli kırılan, yerinden çıkan, kaybolan ve çalınan plastik dubaların yerine yenisini koyuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı zabıta trafik ekiplerinin, tespit ettikleri sürekli kırılan yerinden çıkan, kaybolan ve çalınan dubalara yönelik yeni bir uygulama geliştirdi. Dubalara zarar verenler MOBESE kameralarından tespit edilip ceza işlemi uygulanacak. Trafikte önemli bir yeri olan turuncu renkli plastik dubaları neredeyse şehrin her köşesinde görmek mümkün. Tanesi 24,76 TL olan bu dubalar trafik içerisinde, bir karakter sahibi olan sürücülerin ve yayaların güvenli geçişleri için araçların yönlendirilmeye ve sürücülerin de uyarılmaya ihtiyaçları vardır. Bu ikazlar dikkati dağılmış kişiler için çok büyük önem taşımaktadır. Bu gibi durumlar genelde yol yapım çalışmaları sırasında, trafiğe yeni açılan yerlerde, park ya da inşaat alanlarında meydana gelir. Bu alanlarda kullanılan uyarı duba ve dikmeleri çevreyi uyarır, trafiği düzenler ve araçlara yön verir.

Şennur YILDIZ

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