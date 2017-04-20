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Kocaeli'de en çok orası sallandı

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Kocaeli'de en çok orası sallandı
Deprem kuşağında yer alan Kocaeli'de hemen her gün küçük çaplı depremler meydana geliyor. İlimizin çeşitli ilçelerinde olan bu sarsıntılar vatandaşlar tarafından pek hissedilmiyor.

EN FAZLA DİLOVASI

Kayıtlara göre, son 20 günde meydana gelen depremler incelendiğinde en fazla sarsıntının Dilovası'nda olduğu görülüyor. 18 Nisan'da Köseler'de 2.2 ve Tepecik Köyü'nde 2.1 şiddetinde iki deprem meydana geldi. Bugün de saat 12.17'de Tepecik Köyü 2.3'lük depremle sallandı. Yine 12- 11 Nisan'da Köseler Köyü'nde 2.0, 5 Nisan'da Tepecik Köyü'nde 1.9 şiddetinde depremler meydana geldi.

Bugün bir deprem de saat 12.31'de Gebze'nin Denizli Köyü'nde meydana geldi. 1.8'lik deprem hissedilmedi.

Diğer depremler şöyle:

13 Nisan'da Körfez Şemsettin Köyü'nde 1.8, 11 Nisan'da Körfez Kutluca'da 1.5, İzmit Emirhan'da 2.5, Marmara Denizi İzmit Körfezi açıklarında saat 11.04'te 1.7 şiddetinde deprem oldu. 10 Nisan'da Gebze Denizli Köyü 1.9, 8 Nisan'da Körfez Elmacık Köyü 1.9 şiddetiyle sallandı.



 

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