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Kocaeli'de 'Evet' geçti

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Kocaeli'de 'Evet' geçti

Türkiye bugün sandık başına gitti.  İlimizde oy kullanma işlemi bugün 08.00-17.00 saatleri arasında yapıldı. Kocaeli’de bugün 3.494 referandum sandığı kuruldu.İlimizdeki toplam seçmen sayısı 1 milyon 301 bin 394 kişiydi. Saat 17.00’den itibaren sandıklar açıldı ve oyların tasnifine başlandı. Türkiye genelinde sonuçlar gece yarısından önce netleşti.

Kocaeli'de evet önde

Sandıklar açıldıkça 'evet' ile 'hayır' oy oranları belirlendi. Kıyasıya bir yarışın olduğu Kocaeli'de Evet yüzde 56.69 Hayır oy oranı ise yüzde 43.31.

 

İşte ilçe ilçe halk oylaması sonuçları

O ilçe evet'te solladı

 

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