Kocaeli'de 'Evet' önde

Sandıklar açıldıkça 'evet' ile 'hayır' oy oranları belirleniyor.Şu dakikalarda Kocaeli'de bir yarış oldu. Kocaeli'de Evet yüzde 56.69 Hayır oy oranı ise yüzde 43.31.

Bu haber toplam 2024 defa okunmuştur