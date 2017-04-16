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İşte ilçe ilçe Kocaeli'deki halk oylaması sonuçları
CHP oyların peşinde
Kocaeli'de o ilçe evet'te solladı
AK Parti'de coşku
Karşılaştırmalı analiz ile Kocaeli
Bakan Işık açıklama yapacak
Kocaeli'de 'Evet' önde
Karaosmanoğlu'nun sandığından Evet çıktı! İşte ilk yorum
CHP'de erken sevinç
Şeker ve Akar Topaloğlu'nda
MHP'de heyecanlı bekleyiş
İşte Vali Güzeloğlu'nun sandığından çıkan sonuç
İşte sandıklardan ilk gelen sonuçlar
O oylar geçerli sayılacak
Bu illerde oy sayma işlemi başladı
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Kocaeli'de 'Evet' önde
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Politika
16.04.2017 19:41
Sandıklar açıldıkça 'evet' ile 'hayır' oy oranları belirleniyor.Şu dakikalarda Kocaeli'de bir yarış oldu. Kocaeli'de Evet yüzde 56.69 Hayır oy oranı ise yüzde 43.31.
Kocaeli'de 'Evet' önde
İşte ilçe ilçe halk oylaması sonuçları
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