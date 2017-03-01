Kocaeli'de 'Evet Platformu' çalışmalarına başlandı 

Kocaeli'de Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu öncülüğünde kurulan "Evet Platformu" çalışmalarına başlandı.

Başiskele'de bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Evet Platformu Başkanı Karaosmanoğlu, Türkiye'nin son yıllarda önemli bir aşama kaydettiğini belirterek, Türkiye'nin huzurunun komşu ülkelere göre iyi olduğunu kaydetti.

Karaosmanoğlu, terörün etkisiz hale getirildiğinde ülkenin rahatlayacağını dile getirerek, "Hayat devam ediyor. 'Böyle geldi böyle gider' diyemeyiz. İleri gitmek için bisikletin pedalına basmak lazım. Onun için çalışacağız. Biz Türk halkı olarak değişimden yanayız. Değişimi cesur insanlar gerçekleştirir. Bugünümüz dünden, yarınımız bugünden daha ileri olmak zorunda bu yüzden değişim, birey için devlet için önemli." ifadelerini kullandı.

Meselenin Cumhurbaşkanına yetki verme meselesi olmadığına dikkati çeken Karaosmanoğlu, meselenin yolu daha iyi açmak olduğunu ve bu yolda daha hızlı karar alıp, hızlı hareket etmek gerektiğini belirtti.

Artık Türk halkının seçtiği insana güvenmek istediğini vurgulayan Karaosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Değişim önemli. Bazen attığın bir adım önünü açıyor. Allaha şükür devletimiz bu değişime hazır. Bu anayasa değişikliği ne getiriyor? En önemlisi gelecekteki koalisyon ihtimalini ortadan kaldırıyor. Millet güven oyunu cumhurbaşkanına veriyor. Bu sistem bizim önümüzü açar. Gelecekte damar tıkanıklığını önlemek için cumhurbaşkanına yetki vermeliyiz. Biz bu milletin sağ duyusuna inanıyoruz. İnşallah, 16 Nisan'da millet 'evet' diyecek. Güçlü bir şekilde Kocaeli'de 'evet' çıkması için uğraşacağız."

Anayasa değişiklik teklifinin getirileceği yeniliklerin anlatıldığı toplantıya, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, basın kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.