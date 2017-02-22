Kocaeli’de ‘Evet Platformu’ kuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu öncülüğünde, ‘Evet Platformu’ kuruldu. Platform ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Karaosmanğlu, “Mesele memleket meselesi” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu öncülüğünde, ‘Evet Platformu’ kuruldu. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu İhlas Haber Ajansına referandum süreci ve platform hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Meselenin memleket için olduğuna dikkat çeken Karaosmanoğlu, ‘Tecrübeli bir siyasetçi olarak, referandum sonucu sizce ne olur?’ sorusuna, “Bize çalışmak düşer. Doğru bildiğini anlatmak, milleti ikna etmek düşer. Her zaman olduğu gibi öncelikli işimiz bu. Henüz çok zaman var. Hakkıyla çalışabilirsek yüzde 70’leri bulabiliriz” cevabını verdi.

Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de Kocaeli’de fark oluşturmak istediklerini belirten Karaosmanoğlu, “.Bunun için gönüllülerden oluşan bir platform kurduk. Kurduğumuz www.evetplatformu.com.tr ve www.tercihimizevet.com ile evet kampanyasını sürdüreceğiz” dedi.

‘Her renkten insan olacak”

‘Nasıl bir platform, kimler olacak, ne yapacak?’ sorusuna ise Başkan Karaosmanoğlu, “Şahsen meseleyi memleket meselesi olarak görüyorum. Bu mesele, CHP’ye, MHP’ye, AK Parti’ye, hasılı legal bütün partilerimize gönül verenlerin meselesidir. Onun için platformda her siyasi renkten insan olacak. Hır güre fırsat vermeden, meselemizi ve neden memleket meselesi olduğunu anlatacağız” cevabını verdi.

‘Meseleyi neden bir memleket meselesi olarak görüyorsunuz?’ sorusunu ise Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Şu an ki mevcut sistem bir kere darbecilerin kurduğu bir sistem. Türkiye’nin sistemini darbecilerin belirlemiş olması kabul edilebilir mi? Mesela, herkes yeni anayasa yapılmasını istiyor, ama yeni anayasa yapılamıyor. 7 Haziran seçimleri herkesin hafızasında taze. AK Partinin gücüne rağmen 6 ay hükümet kurulamadı. Hesabı 1 Kasım’da millet düzeltti. Cumhurbaşkanı da Başbakan da seçimle geliyor. Birisi sınırsız yetkili ve sorumsuz. Biri icradan sorumlu ama onaysız bir adım dahi atamıyor. İşler aksıyor. Sistem tıkanıyor. Partiler arasında kayıkçı kavgası hiç bitmiyor. Hükümet sistemi Türkiye’nin hızını kesiyor, ayağına pranga vuruyor. Bu tabi ki memleket meselesidir” şeklinde cevapladı.

‘Milleti öcülerle korkutmaya çalışıyorlar’

‘Hayırcılar bir diktatörlük kurulacağını söylüyorlar’ şeklindeki yorumların hatırlatılması üzerine ise İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu milleti tanımıyorlar. Öcülerle korkutmaya çalışıyorlar. Milletin tek karar verici olduğu sistem nasıl diktatörlük olabilir? Tanklara meydan okuyan bu aziz millet sindirilebilir mi? Söylediklerinin aksine sistem millet hükümetidir. Millet yetki veren ve hesap soran en üstün güçtür” açıklamasında bulundu.

‘Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra ne olacak’ söylemlerine de açıklık getiren Karaosmanoğlu, “Asıl Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra da Türkiye’nin önüne engel çıkmasın diye değişiklik yapılıyor. Bu millet yüzde 50+! oy alabilecek liderler çıkarmaya muktedirdir. Bu oran aynı zamanda uzlaşma demektir. Huzur, denge, istikrar demektir” diye konuştu.

‘Meclisi fesh etme yetkisi asıl şimdi var’

Cumhurbaşkanının meclisi fesh etme yetkisinin kesinlikle aşırı olduğuna dikkat çeken Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Kesinlikle aşırı bir yetki. Anayasa 104’te var. Yani bugün var. Yeni düzenlemede böyle bir yetki yok. Yeni gelen sistemde cumhurbaşkanı, seçimi yenileme kararı alabilir. Aynı anda hem kendi hem meclis seçimini yenileyebilir. Meclisi feshetme gibi bir yetkisi yok. Bu yetkiyi kullanan Cumhurbaşkanı siyasal risk almış olur. Çünkü tekrar seçileceğinin garantisi yok. Hem de, seçimi yenileme kararı aldığında hakkından feragat etmiş olur. Seçim dönemindeki cumhurbaşkanlığı hakkını kaybeder. Ayrıca yenileme hakkı mecliste de var. Denge ve denetleme deniyor ya, işte denge ve denetleme budur” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı ile meclisin aynı dönemde seçilmesinin demokrasi açısından bir risk olup olmadığına da değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Meclisle aynı dönemde seçiliyorum. Vatandaş bana ayrı meclise ayrı oy veriyor. Bir risk oluyor mu? Olmuyor. Vatandaş bazen meclisi başka, başkanı başka seçebiliyor. Bizim milletimiz gerek duyarsa bunu yapacak ferasete sahiptir. Uyum için aynı anda seçilmelerinde bir avantaj var. Cumhurbaşkanının seçimi için yüzde 50+1 oy gerektiğinden, Cumhurbaşkanı 1. turda seçilmeyebilir. Meclis için böyle bir şart olmadığından, meclis birinci turda seçilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. Tura kalması durumunda zaten otomatik olarak meclis ve cumhurbaşkanı seçimi farklılaşmış olur” dedi.

‘Meclis gerçek anlamda bağımsızlığa kavuşacak’

‘Meclisin yetkileri budanmış olmuyor mu?’ şeklindeki soruyu cevaplayan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Meclisin yetkileri nedir? Ülkeyi yönetecek anayasayı yapmak. Kanunlar çıkarmak. Yeni sistemde meclis bu asli görevine dönüyor. Hükümetin etkisinden kurtuluyor. Şimdiki sistemde, kanun tasarılarını hükümet hazırlıyor. Yeni sistemde, milletvekilleri hazırlayacak. Meclis gerçek anlamda bağımsızlığına kavuşacak” açıklamasında bulundu.

‘Meclisin kanun hükmünde kararnamelerle devre dışı bırakılması ihtimali yok mu?’ sorusuna ise Karaosmanoğlu, “Meclis kanun yapıyor. Kanun her düzenlemenin üstünde. Cumhurbaşkanı kararnamelerinin de üstünde olacak. Bir konuda kanun varsa Cumhurbaşkanı zaten kararname çıkaramıyor. Meclis kanun hükmünde kararnameleri devre dışı bırakacak güce sahip oluyor. Meclisin devre dışı kalacağını söyleyenler ya meseleyi bilmiyor, ya iftira ediyorlar” yorumunu yaptı.

‘Ekonomi problemleri, terör, dış operasyonlar yapılıyor, Türkiye zor bir süreçten geçiyor, şimdi zamanı mıydı’ gibi yorumlar yapıldığını hatırlatan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Bana göre tam da şimdi zamanı. Neden diyecek olursanız. Sorunların yaşandığı dönemlerde güçlü irade, güçlü hükümet iş yapabilir. Önünde tuzaklar olan bir hükümet sistemiyle problemlerimizi aşamayız. Güce her zaman ihtiyacımız var. Sorun yaşadığımız dönemlerde daha çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Yeni sistem ile Cumhurbaşkanının değil, milletin güçlü olacağına özellikle vurgu yapan Karaosmanoılu, “İrade tamamen millete geçiyor. Hali hazırda Cumhurbaşkanının yetkileri, yeni gelecek sistemden çok daha fazla. Sorunun kaynağı yetki değil. İcranın çok başlı olması. Kararların geç alınması. Zamanında harekete geçememek Mevcut yetkileriyle Cumhurbaşkanı hesap vermez. Yeni sistemde icraatları yargıya açık olacak. Kendisi hakkında meclis soruşturması yapılabilecek” diye konuştu.

‘Türkiye’nin milli geliri artacak”

Yeni sistemin ekonomiyi nasıl etkileyeceğini değerlendiren Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Ekonomi belirsizliği sevmez. Yarın ne olacağını bilmek ister. Son sözün kimde olduğunu önemser. Türkiye Cumhuriyeti’nin 95 yıllık tarihinde 65 hükümet kurulmuş. Ortalama ömürleri 1,5 yıl. Bazıları 1 ay sürmüş. Bu büyük bir risk. Ekonomi bundan ürker. Yatırımlarını cimri yapar. Yeni sistemde belirsizlik yok. Hükümet 5 yıl için seçilecek. 5 yıl görev yapacak. Sözün gerçek sahibi, herhangi bir kimse ya da güç odağı değil millet. Çok bilinmeyenli denklem, her şeyi bilinen denkleme dönecek. Yatırımlar artacak. İstihdam artacak. Türkiye’nin milli geliri artacak” şeklinde konuştu.

‘Yargının Cumhurbaşkanı kontrolüne gireceği tam bir safsatadır’

‘Yargı Cumhurbaşkanı’nın kontrolüne mi girecek?’ şeklindeki soruya İbrahim Karaosmanoglu, “Türkiyede yargı bağımsızdır. Şimdi aynı zamanda tarafsız olmakla yükümlü olacak. Askeri mahkemeler kalkacak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi eşit şartlarda aynı mahkemelerde yargılanacak. Yargının Cumhurbaşkanı kontrolüne gireceği tam bir safsatadır. Bunu Anayasa Mahkemesi üyeleri ve HSK üyelerinin atamalarına dayandırıyorlar. Bugün nasılsa aynı atama sistemi devam edecek. Cumhurbaşkanı hakim savcı atamayacak. Önümüzdeki süreçte Anayasa Mahkemesi’ne yapacağı atamalar da 20-25 yıla yayılıyor” cevabını verdi.

‘Evet Platformu’nun hali hazırda çalışmalara başladığını belirten Karaosmanoğlu, “İlk geniş katılımlı toplantımızı 28 Şubat’ta yapacağız. Ardından 12 ilçemizin her birinde bir toplantı yapacağız. Platform katılımcılarının her biri kendi düzenleyecekleri toplantılar ve ziyaretlerle çalışmaları devam ettirecek” dedi.