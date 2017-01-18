Kocaeli'de FETÖ mağduru öğretmenler için komisyon inceleme yapacak

FETÖ operasyonları kapsamında kapanan 21 okulda, lisansları iptal olan 531 öğretmen için komisyon kuruluyor.

Şennur Yıldız- Özel Haber

Komisyon değerlendirmesi sonucu çıkan raporlar Ankara’ya gönderilecek. Lisanslarını geri alabilecek olan öğretmenlerin Şubat ayı atamalarına yetiştirilmesi ve mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

BÜYÜKÇELİK KOMİSYON BAŞKANI

İlimizde kurulan komisyonun başkanlığını Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik üstlendi. Komisyon öğretmenlik lisansları iptal olan 531 öğretmen için sıkı bir inceleme yapıp, her biri için ayrı rapor hazırlanacak. Ankara’daki değerlendirme sonrası 531 öğretmenin mesleğe iadesiyle ilgili durumları netleşecek. Lisanslarını geri alanlar, Şubat ayı atamalarıyla yeniden görevlendirilecek. Bu hafta içinde toplanacak komisyon 569 okul personeli, 61 yurt olmak üzere toplam 630 personel, 35 kurum, 15 yurt için inceleme yapılacak.