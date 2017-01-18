  • BIST 82.779
  • Altın 147,316
  • Dolar 3,7701
  • Euro 4,0274
  • Kocaeli 6 °C

Kocaeli'de FETÖ mağduru öğretmenler için komisyon inceleme yapacak

»
Kocaeli'de FETÖ mağduru öğretmenler için komisyon inceleme yapacak
FETÖ operasyonları kapsamında kapanan 21 okulda, lisansları iptal olan 531 öğretmen için komisyon kuruluyor.

Şennur Yıldız- Özel Haber

Komisyon değerlendirmesi sonucu çıkan raporlar Ankara’ya gönderilecek. Lisanslarını geri alabilecek olan öğretmenlerin Şubat ayı atamalarına yetiştirilmesi ve mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. 

BÜYÜKÇELİK KOMİSYON BAŞKANI

İlimizde kurulan komisyonun başkanlığını Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik üstlendi. Komisyon öğretmenlik lisansları iptal olan 531 öğretmen için sıkı bir inceleme yapıp, her biri için ayrı rapor hazırlanacak. Ankara’daki değerlendirme sonrası 531 öğretmenin mesleğe iadesiyle ilgili durumları netleşecek. Lisanslarını geri alanlar, Şubat ayı atamalarıyla yeniden görevlendirilecek. Bu hafta içinde toplanacak komisyon 569 okul personeli, 61 yurt olmak üzere toplam 630 personel, 35 kurum, 15 yurt için inceleme yapılacak.

 

Bu haber toplam 151 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Işık, taziyeye geldi18 Ocak 2017 Çarşamba 18:46
  • Sancaklı'yı yalnız bırakmıyorlar18 Ocak 2017 Çarşamba 18:31
  • Şehir Hastanesi’nde hedef: 202018 Ocak 2017 Çarşamba 16:08
  • Çevre Bakanlığı'ndan Körfez açıklaması: Zarar kirletenden alınacak18 Ocak 2017 Çarşamba 15:46
  • Bakan Işık’tan Kocaeli'ye yeni yatırım müjdeleri18 Ocak 2017 Çarşamba 15:35
  • Hasan Ayaz, Hürriyet Gazetesi'ne tazminat davası açtı18 Ocak 2017 Çarşamba 15:06
  • Cinayet davasına rapor engeli18 Ocak 2017 Çarşamba 14:06
  • Bakanlar Kurulu grevi erteledi!18 Ocak 2017 Çarşamba 11:13
  • MARKA’dan Makina İmalat Sektörü Araştırma Raporu18 Ocak 2017 Çarşamba 11:00
  • KSO salonunda bomba araması18 Ocak 2017 Çarşamba 10:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti