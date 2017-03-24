Kocaeli'de FETÖ operasyonu

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında aralarında öğretmen ve itfaiye erlerinin de olduğu 25 kişiden 16'sı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında daha önce açığa alınan itfaiye eri, vergi müfettişi, astsubay ve bir özel okulda çalışan öğretmenin bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Kerim YAVUZ

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