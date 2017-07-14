  • BIST 104.916
  • Altın 140,002
  • Dolar 3,5338
  • Euro 4,0495
  • Kocaeli 28 °C

Kocaeli'de FETÖ operasyonu! Aralarında...

»
Kocaeli'de FETÖ operasyonu! Aralarında...
FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında aralarında binbaşı, yüzbaşı, teğmen ve astsubayların olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak suçlarından 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 5 teğmen ve 13 astsubay hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Aralarında 1 binbaşı ve 1 astsubayın daha önceden ihraç edilmiş olduğu, 20 kişinin ise halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde aktif çalıştığı görülen şüphelilerin yakalanması için bugün sabah saatlerinde Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Tekirdağ, Ankara, Erzurum, Niğde, Aydın, Şırnak, Sinop, Diyarbakır, Muğla, Malatya ve Balıkesir illerini kapsayan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 17 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 5 kişinin yakalama çalışmalarına halen devam ediliyor.

Bu haber toplam 53 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darıca'da kendilerini polis olarak tanıttılar sonra...13 Temmuz 2017 Perşembe 20:13
  • Dilovası'nda kamyon park halindeki 2 araca çarptı13 Temmuz 2017 Perşembe 19:47
  • Belediye otobüsü alev alev yandı13 Temmuz 2017 Perşembe 17:11
  • Kocaeli'de 15 kişi 'ByLock'tan gözaltına alındı13 Temmuz 2017 Perşembe 16:31
  • 300 kök hint keneviri ele geçirildi13 Temmuz 2017 Perşembe 15:56
  • Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu!13 Temmuz 2017 Perşembe 15:25
  • Tartıştığı komşusunun oğlunu vurmuştu! Tutuklandı13 Temmuz 2017 Perşembe 14:41
  • Gölcük'te kavşakta çarpıştılar! 2 yaralı13 Temmuz 2017 Perşembe 13:49
  • Sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı13 Temmuz 2017 Perşembe 12:35
  • Darıca'da ayrılık acısına dayanamayan genç...13 Temmuz 2017 Perşembe 10:26
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti