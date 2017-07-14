Kocaeli'de FETÖ operasyonu! Aralarında...

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında aralarında binbaşı, yüzbaşı, teğmen ve astsubayların olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak suçlarından 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 5 teğmen ve 13 astsubay hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Aralarında 1 binbaşı ve 1 astsubayın daha önceden ihraç edilmiş olduğu, 20 kişinin ise halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde aktif çalıştığı görülen şüphelilerin yakalanması için bugün sabah saatlerinde Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Tekirdağ, Ankara, Erzurum, Niğde, Aydın, Şırnak, Sinop, Diyarbakır, Muğla, Malatya ve Balıkesir illerini kapsayan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 17 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 5 kişinin yakalama çalışmalarına halen devam ediliyor.