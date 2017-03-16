Kocaeli'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Zonguldak merkezli aralarında Kocaeli'nin de olduğu 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 9 şüpheli, adliyeye gönderildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Zonguldak, Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Daha önce meslekten ihraç edilen 2'si kadın 9 kamu çalışanı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.