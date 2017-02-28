Kocaeli'de FETÖ operasyonunda önemli gelişme

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla aralarında lisansları iptal edilenlerin de bulunduğu 21 öğretmen hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, daha önce örgütle irtibatlı kurumlarda görev yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kadın şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor. Haklarında yakalama kararı verilen 10 zanlının yakalanması için çalışmalara devam ediliyor