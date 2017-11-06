Kocaeli5 °C

  1. HABERLER

  2. ASAYİŞ

  3. Kocaeli’de FETÖ'den 4 kişi tutuklandı
Kocaeli’de FETÖ'den 4 kişi tutuklandı

Kocaeli’de FETÖ'den 4 kişi tutuklandı

Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 16 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

A+A-

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin geçtiğimiz hafta düzenlediği operasyonlarda 9 muvazzaf asker ile 7 mahrem abi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyedeki sorguları tamamlanan şahıslardan 10'u etkin pişmanlıktan faydalanmak istedikleri için adli kontrol talebiyle, diğer 6 kişi ise tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Sulh ceza hâkimliği tarafından verilen kararla 10 kişi adlı kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, bir kişi serbest bırakıldı, bir kişi de etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söylediği için yeniden sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu haber toplam 576 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.