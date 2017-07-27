Kocaeli'de FETÖ'den 6 muvazzaf asker adliyede

Kocaeli’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 muvazzaf asker, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü(FETÖ/PDY )’ne yönelik yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi(K.O.M) tarafından geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 6 muvazzaf asker, FETÖ ile ilişkileri bulunduğu ve örgütün kriptolu haberleşme programı olan ‘’Bylock’u’’ kullandıkları iddiası ile Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kerim YAVUZ