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Kocaeli'de FETÖ'den 6 muvazzaf asker adliyede

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Kocaeli'de FETÖ'den 6 muvazzaf asker adliyede
Kocaeli’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 muvazzaf asker, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü(FETÖ/PDY )’ne yönelik yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi(K.O.M) tarafından geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 6 muvazzaf asker,  FETÖ ile ilişkileri bulunduğu ve örgütün kriptolu haberleşme programı olan ‘’Bylock’u’’ kullandıkları iddiası ile Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kerim YAVUZ

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