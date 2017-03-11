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Kocaeli'de FETÖ'den 6 şüpheli serbest

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Kocaeli'de FETÖ'den 6 şüpheli serbest
 Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden adliyeye getirilen 6'sının işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 6 kadın şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, kapatılan dernek yöneticisi ve çalışanları, lisansları iptal edilen özel okul öğretmenleri, KHK ile meslekten ihraç edilen Sermaye Piyasası Kurulu uzmanı ile avukatın da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı.

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