Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 2. dalga

Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen ikinci dalga fuhuş operasyonunda biri yabancı uyruklu kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, M.T, A.D, T.D. ile Moldova uyruklu R.D. isimli kadının, Karamürsel ilçesi ile Yalova'nın Altınova ilçesindeki evlerde, aralarında küçük yaştakilerin de bulunduğu Türk ve yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıklarını tespit etti.

İlçelerde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerdeki aramalarda, dijital materyaller, ruhsatsız tüfek ve 23 fişek ele geçirildi. Şüphelilerden R.D'nin yurt dışından düğün organizasyonlarında çalıştırmak vaadiyle getirdiği yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı öğrenildi.

Şüpheliler, "küçük yaşta çocuğu fuhşa teşvik etmek", "çocuğun cinsel istismarı", "insan ticareti", "fuhşa aracılık ve yer temini" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyon kapsamında, Kocaeli’de fuhuş yaptıkları tespit edilen 26 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan 4 şüpheli “küçük yaşta çocuğu fuhşa teşvik etmek ve çocuğun cinsel istismarı, insan ticareti, fuhşa araçlık ve temini’’ suçlarından adliyeye sevk edildiler.

Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 9 Mart tarihinde yapılan fuhuş operasyonunda 5’i kardeş toplam 7 kişiden 6 şüpheli tutuklanmıştı. Kırgızistan, Kazakistan ve Moldova uyruklu toplam 22 yabancı uyruklu bayan sınır dışı edilmek üzere İl Göç idaresine teslim edilmiştiler.

KERİM YAVUZ