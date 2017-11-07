Kocaeli’de geçen yıl evlenen çift sayısı...

2016 yılında Kocaeli ilçeleri içinde en fazla evlenme 2 bin 978 çift ile İzmit’te oldu. İzmit ilçesini sırasıyla 2827 çift ile Gebze, 1541 çift ile Darıca, 1201 çift ile Körfez, 1156 çift ile Gölcük, 1002 çift ile Derince, 825 çift ile Çayırova, 758 çift ile Kartepe, 624 çift ile Başiskele, 468 çift ile Dilovası, 417 çift ile Karamürsel, 345 çift ile Kandıra ilçesi izledi.

