Kocaeli'de girişimciler ilk belgelerini aldı

Her meslek grubunun girişimcilik kurslarına olan ilgi her geçen yıl artıyor. Oldukça verimli olan eğitimlerde yüzlerce kişi belge almak için adeta KOSGEB kapılarını aşındırıyor.

UZMAN EĞİTMENLER EĞİTİM VERİYOR

Yoğun talep sebebiyle KOSGEB işbirliğiyle Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nde bu yıl ilk kez açılan girişimcilik kursuna katılan ve başarılı olan 30 kişi belgelerini aldı. Uzman eğitmenler tarafından kendi işini açmak isteyenlere yönelik verilen eğitimler genç yaşta kendi işini kuranlara da umut olmaya devam ediyor.

30 KİŞİ GİRİŞİMÇİLİK BELGESİ ALDI

Bu yıl ilk kez Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nde açılan girişimcilik kursunun eğitmenliğini İnci Zeliha Çalışkan verdi. 30 yetişkinin katıldığı kursta Çalışkan gazetemize yaptığı açıklamada “Girişimci Ticaret ve sanayi gibi alanlarda sermayesini belli amaçlar doğrultusunda yatırarak iş kuran kar amacı güden, yenilikçi ve risk alan kişilere girişimci denir. KOSGEB desteği ile verilen eğitimler, girişimci olmak isteyen kişilere büyük bir fırsat sunar. Bu sayede işini kuran girişimciler işletmelerini alacakları destek sayesinde yaşanacak zorlukları aşacak ve uzun yıllar ayakta kalmayı başaracak hatta şube bile açabilecek” dedi.

Şennur YILDIZ

