Kocaeli'de göz gözü görmedi

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre yarın ilimizde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyordu. Fakat bugün akşam üzeri ilimizin bazı ilçelerinde yağmur bulutları kendisini gösterdi. Sıcaklık birden düşüp yerini şiddetli sağanak yağışa bıraktı.

İstanbul'un ardından bugün saat 19.30 sıralarında Körfez'de ve diğer bazı ilçelerde şiddetli fırtınayla birlikte, sağanak yağış başladı. Yaklaşık 5 dakika devam eden fırtınayla birlikte sağanak yağış daha sonra etkisini azalttı ve hava normale döndü.

Bu kare bugün saat 19.30 sıralarında Körfez'den çekildi. İzmit Körfezi'nin üzerindeki bu kara bulutların ardından kısa bir süre fırtınayla birlikte şiddetli yağış görüldü.

HAFTA SONU HAVA AÇIK

Meteoroloji yağışın yarın da devam edeceğini sonraki 4 gün ise, yağış beklenmediğini bildirmişti. Cumartesi ve pazar günü hava parçalı bulutlu geçecek, en yüksek sıcaklık 30 derece civarında bulunacak. Yani hafta sonu deniz havası var. Pazartesi ve salı günleri de sıcaklık 30 derecenin üzerinde, hava açık olacak. Gece en düşük sıcaklıklar 20-23 derece aralığında bekleniyor.

