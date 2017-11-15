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Kocaeli'de güzel hava keyfi

Kocaeli'de güzel hava keyfi

Sonbaharın gelmesi ile birlikte soğuyan havalar gelen pastırma sıcaklarıyla ısındı, havaların ısınmasını fırsat bulan Kocaelililer ise sokaklara ve parklara akın etti. 

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Sonbaharın gelmesiyle gelen yağmurlar ve havaların soğumasıyla sokakların boşaldığı Kocaeli’de havalar ısındı. Yaz mevsimini aratmayan hava sıcaklıkları sıfırın üstünde 22’yi buldu. Havanın ısınmasını fırsat bulan Kocaelililer ise sıcak havaların tadını parklarda ve sahillerde çıkartıyor.

19 Kasım Pazar gününe kadar yerini koruyacağı tahmin edilen sıcak havanın ise 20 Kasım'dan itibaren ise yerini yağmur ve soğuk havaya bırakması bekleniyor.

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