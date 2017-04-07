Kocaeli'de hafta sonu hava nasıl olacak?

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün 5 günlük raporuna göre bölgemizde bugün, yarın ve pazar günü hava yağmurlu olacak.

Bugün ve pazar günü sağanak yağış bekleniyor. Yarın yağmur hafif geçecek. Yeni haftanın başında ise, hava açıyor, sıcaklık yükseliyor.

GECELER SERİN

Meteoroloji’nin raporuna göre, yağışla birlikte bölgemizde sıcaklık da biraz azalıyor. Hafta sonu gündüz en yüksek sıcaklıklar 15-16 derece. Gece sıcaklıkları ise, 6-8 derece bekleniyor. Pazartesi günü hava açarken, gündüz sıcaklıkları da 20 derecenin üzerine çıkacak.

