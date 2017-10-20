Kocaeli'de hafta sonu hava nasıl olacak?
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre, bölgemizde serin ama güneşli sonbahar günleri devam ediyor. Bugün, yarın ve pazar günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 23-25 derece civarında seyredecek.
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GECELERİ SERİN
Meteoroloji’nin raporuna göre, yeni haftada hava bulutlanıyor. 25 Ekim Çarşamba günü yağış bekleniyor. Bu arada gece sıcaklıkları da 10 derecenin altına iniyor.
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Etiketler : Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü, sıcak, güneş, Kocaeli
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