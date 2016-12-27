Kocaeli'de Halepliler için yardım kampanyası

Gölcük ilçesinde Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin düzenlediği kampanyada toplanan 25 bin lira ve temin edilen 25 ton undan oluşan yardım malzemesi, Halep'ten tahliye edilen sivillere gönderildi.

Gölcük ilçesindeki Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin düzenlediği kampanyada toplanan 25 bin lira ve temin edilen 25 ton undan oluşan yardım malzemesi, Halep'ten tahliye edilen sivillere ulaştırılacak.

Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Haleplilere yardım için düzenlediği kampanyada temin edilen 25 ton unun tırla Haleplilere gönderilmesi dolayısıyla okulda program düzenlendi.

Programın açılışında ortaokul öğrencisi Mustafa Erikçi, Kur'an-ı Kerim okudu.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zaman mağdura ve mazluma yardım elini uzattığını, Gölcük olarak bu desteğe katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yapılan yardımlarla aynı zamanda yaşanan zulmün son bulması ve barış olmasını istediklerini ifade eden Altıntaş, öğrencilere seslenerek, "Siz dünyaya örnek bir çalışma yapmışsınız. İnşallah bu yardımlarımız Halep’teki insanlarımıza çare olacaktır. Kampanyayı düzenleyen ve destek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Yardım kampanyasına katkı sağlayan öğrenciler adına konuşan Edanur Korkmaz da okul olarak dünyanın her yerinde acı çeken, zulme uğrayan insanlarla aynı acıyı çektiklerini söyledi.

Yardım malzemelerini taşıyan tır, Haleplilere ulaştırılmak üzere Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı'nın okuduğu duanın yola çıktı. Öğrencilerin kampanyada topladığı 25 bin lira nakdi yardım da ilgili hesaba aktarıldı.