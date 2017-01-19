Kocaeli'de hastane sayısında artış var

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü, 2015 yılı hastane istatistiklerini yayınladı. 2015 yılında Türkiye'deki hastane sayısı toplamda 1533 olurken, yatak sayısı ise 209 bin 648’e ulaştı.

Kocaeli'’de ise 2015 yılı itibariyle hastane sayısı 29 olurken, yatak sayısı ise 4 bin 380 olarak belirlendi. Yatak sayısı bugün itibariyle doğal olarak daha da fazlalaştı. Hastane ve yatak sayısının kurumlarına göre incelendiğinde ise, Kocaeli’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastane sayısı 10, yatak sayısı 2 bin 206, Üniversite hastane sayısı 1, Üniversite hastane yatak sayısı 710, Özel hastane sayısı 17, Özel hastane yatak sayısı 1306, diğer Kamu hastane sayısı 1, Diğer Kamu yatak sayısı ise 158 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü alanında olan illerden Sakarya’da 18 hastane 1741 yatak, Düzce’de 8 hastane 703 yatak, Bolu’da 11 hastane 1906 yatak ve Yalova’da 6 hastane 426 yatak bulunduğu belirtildi.