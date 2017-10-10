Kocaeli'de hava açık, gece soğuk

ÜÇ GÜN GÜNEŞ

Meteoroloji’nin raporuna göre, hava bugün çok bulutlu. Ancak yarından itibaren üç gün güneş yüzünü gösterecek. Güneşli havaya rağmen, gündüz sıcaklıkları 20 derece civarında olacak. Geceleri ise sıcaklık 8-9 derecelere iniyor.

HAFTA SONU YAĞIŞ

Meteoroloji’nin raporuna göre, cumartesi ve pazar günü hava sıcaklığı biraz daha düşüyor ve yağmur geliyor. Cumartesi ve pazar günleri hava yağmurlu. En yüksek sıcaklıklar 16-17 derece, gece sıcaklıkları 6 derece bekleniyor.