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Kocaeli'de hava açık, gece soğuk

Kocaeli'de hava açık, gece soğuk

Bölgemiz, sonbahar günlerinin bütün özelliklerini yaşıyor. Meteoroloji’nin son raporuna göre, ilimizde bugün, yarın, perşembe ve cuma günleri yağış beklenmiyor.

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ÜÇ GÜN GÜNEŞ

Meteoroloji’nin raporuna göre, hava bugün çok bulutlu. Ancak yarından itibaren üç gün güneş yüzünü gösterecek. Güneşli havaya rağmen, gündüz sıcaklıkları 20 derece civarında olacak. Geceleri ise sıcaklık 8-9 derecelere iniyor.

HAFTA SONU YAĞIŞ

 Meteoroloji’nin raporuna göre, cumartesi ve pazar günü hava sıcaklığı biraz daha düşüyor ve yağmur geliyor. Cumartesi ve pazar günleri hava yağmurlu. En yüksek sıcaklıklar 16-17 derece, gece sıcaklıkları 6 derece bekleniyor.

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