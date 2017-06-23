Kocaeli'de havaalanı, otogar, tren istasyonları didik didik arandı

Kocaeli'de İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye huzur arife uygulaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye genelinde otobüs terminali, tren garı, havalimanı ve deniz iskelelerinde 12 bin 72 polisin katılımıyla "Huzur Arife Operasyonu" gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı, Genel Müdür Selami Altınok'un koordinasyonunda, 81 ilde "Huzur Arife Operasyonu" başlatıldı. Otobüs terminali, tren garı, havalimanı ve deniz iskelelerinin olduğu bin 319 noktadaki operasyona, 2 bin 683 ekipte görevli 12 bin 72 polis katıldı.

Uygulama kapsamında Kocaeli'de de bugün akşam saatlerine doğru deniz limanları, Cengiz Topel Havaalanı, otogar ve tren istasyonları içerisinde giriş- çıkışlarında sabit yol ve şüpheli şahıs uygulaması yapıldı. Yapılan genel arama ve kontrolünde şimdiye kadar suç unsuruna rastlanmadı.

Kerim YAVUZ



