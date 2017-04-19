  • BIST 91.711
  • Altın 151,173
  • Dolar 3,6667
  • Euro 3,9317
  • Kocaeli 17 °C

Kocaeli'de hedef 2020 Dünya Gençler Oryantiring yarışması

»
Kocaeli'de hedef 2020 Dünya Gençler Oryantiring yarışması
Başkan Karaosmanoğlu, Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) Kocaeli İl Temsilciliği yetkilileriyle bir araya geldi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) Kocaeli İl Temsilcisi Ali Günal Erdem, İl Temsilcisi Yardımcısı Füsun Çengelköy ve İl Tertip Komitesi Genel Sekreteri A.Hikmet Kanca’yı makamında konuk etti. 25-26 Mart tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kartepe ilçesindeki Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı ve Arslanbey Ataşehir Mahallesinde düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonasına vermiş oldukları desteklerinden ötürü TOF Kocaeli İl Temsilcisi Erdem, Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür etti. 

25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya katılan bin üç yüze yakın sporcudan gelen memnuniyet mesajlarını Başkan Karaosmanoğlu’na aktaran Ali Günal Erdem, “Her türlü lojistik desteğin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin sunduğu sağlık hizmeti, ikramlar, ulaşım desteğiyle birlikte tüm yarışmacıların memnuniyet ve takdirini aldık. Bu noktada sizlere de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Başarıyla geçen organizasyonun ardından, gelecek sene Kocaeli’de daha çok ve farklı yarışmalar düzenlemeyi düşünüyoruz. 2017-2018 sezonunda Kocaeli’yi Oryantiring’in parlayan yıldızı yapmaya niyetliyiz.Dünya Oryantiring Federasyonu yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde, 2020 Dünya Gençler Oryantiring Yarışmasının Kocaeli’nde yapılması için ön onayını aldık. Kesin onaydan önce İ.O.F. yetkilileri Mayıs ayı içerisinde Kocaeli’ye gelerek incelemelerde bulunacaklar” dedi. 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yarışmanın ve organizasyonun başarılı bir şekilde geçmesi nedeniyle memnuniyetini dile getirirken, federasyon temsilcileri önümüzdeki günlerde başlatacakları projeler hakkında kısa bir sunum yaptı. Federasyon temsilcileri, SEKAPARK, Fuar alanı, Harikalar Sahili ve Uzuntarla Doğa Parkı gibi alanlarda oluşturulacak olan sabit Oryantiring parkuru projesinin bilgisini Karaosmanoğlu’na verdiler. Geçen senelerin verileri ışığında 50’ye yakın ülkeden 2 bin 500 yerli ve yabancı sporcunun katılacağı tahmin edilen 2020 Dünya Gençler Oryantiring Yarışmasının, 28 Haziran 2020 Kurtuluş haftasında olması da öngörülüyor. Kocaeli İl Temsilcisi Ali Günal Erdem ve temsilcileri, Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun vereceği destek ile 2020 Dünya Gençler Şampiyonası’nın Kocaeli’ye yakışır güzellikte gerçekleşeceğine inandıklarını ifade ettiler. 

Başkan Karaosmanoğlu da görüşmede, “Oryantiring doğa ile bütünleşen bir spor olmakla birlikte, çocuklarımız ve gençlerimizin yetişmesinde olumlu katkısı görülmektedir. Çocuklarımızın bu spor dalıyla doğayı kullanmayı öğreniyor ve özgüvenleri yeterince şekilleniyor” açıklaması yaptı. Görüşme karşılıklı görüş alışverişinin yapılmasının ardından tamamlandı.

Bu haber toplam 259 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakalandı, kapısına mühür vuruldu! 1 ay ticaretten men19 Nisan 2017 Çarşamba 11:23
  • Dünyanın ilk robota dönüşen otomobili Kocaeli’de19 Nisan 2017 Çarşamba 10:51
  • Dikkat! Bu otopark kapatıldı19 Nisan 2017 Çarşamba 10:43
  • Hatipköy’de EVET, HAYIR’dan iki fazla 19 Nisan 2017 Çarşamba 10:36
  • Haydi çocuklar, festivale19 Nisan 2017 Çarşamba 10:00
  • Kızıltepe ışıl ışıl19 Nisan 2017 Çarşamba 09:39
  • Kocaelispor'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı18 Nisan 2017 Salı 18:25
  • Tunceli'de helikopter düştü: 12 şehit18 Nisan 2017 Salı 17:21
  • Başiskele’de bir semt konağı daha açılıyor18 Nisan 2017 Salı 17:20
  • Binalarda yeni dönem başlıyor! Dikkat cezası var18 Nisan 2017 Salı 16:41
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti