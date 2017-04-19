Kocaeli'de hedef 2020 Dünya Gençler Oryantiring yarışması

Başkan Karaosmanoğlu, Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) Kocaeli İl Temsilciliği yetkilileriyle bir araya geldi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) Kocaeli İl Temsilcisi Ali Günal Erdem, İl Temsilcisi Yardımcısı Füsun Çengelköy ve İl Tertip Komitesi Genel Sekreteri A.Hikmet Kanca’yı makamında konuk etti. 25-26 Mart tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kartepe ilçesindeki Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı ve Arslanbey Ataşehir Mahallesinde düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonasına vermiş oldukları desteklerinden ötürü TOF Kocaeli İl Temsilcisi Erdem, Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.

25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya katılan bin üç yüze yakın sporcudan gelen memnuniyet mesajlarını Başkan Karaosmanoğlu’na aktaran Ali Günal Erdem, “Her türlü lojistik desteğin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin sunduğu sağlık hizmeti, ikramlar, ulaşım desteğiyle birlikte tüm yarışmacıların memnuniyet ve takdirini aldık. Bu noktada sizlere de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Başarıyla geçen organizasyonun ardından, gelecek sene Kocaeli’de daha çok ve farklı yarışmalar düzenlemeyi düşünüyoruz. 2017-2018 sezonunda Kocaeli’yi Oryantiring’in parlayan yıldızı yapmaya niyetliyiz.Dünya Oryantiring Federasyonu yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde, 2020 Dünya Gençler Oryantiring Yarışmasının Kocaeli’nde yapılması için ön onayını aldık. Kesin onaydan önce İ.O.F. yetkilileri Mayıs ayı içerisinde Kocaeli’ye gelerek incelemelerde bulunacaklar” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yarışmanın ve organizasyonun başarılı bir şekilde geçmesi nedeniyle memnuniyetini dile getirirken, federasyon temsilcileri önümüzdeki günlerde başlatacakları projeler hakkında kısa bir sunum yaptı. Federasyon temsilcileri, SEKAPARK, Fuar alanı, Harikalar Sahili ve Uzuntarla Doğa Parkı gibi alanlarda oluşturulacak olan sabit Oryantiring parkuru projesinin bilgisini Karaosmanoğlu’na verdiler. Geçen senelerin verileri ışığında 50’ye yakın ülkeden 2 bin 500 yerli ve yabancı sporcunun katılacağı tahmin edilen 2020 Dünya Gençler Oryantiring Yarışmasının, 28 Haziran 2020 Kurtuluş haftasında olması da öngörülüyor. Kocaeli İl Temsilcisi Ali Günal Erdem ve temsilcileri, Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun vereceği destek ile 2020 Dünya Gençler Şampiyonası’nın Kocaeli’ye yakışır güzellikte gerçekleşeceğine inandıklarını ifade ettiler.

Başkan Karaosmanoğlu da görüşmede, “Oryantiring doğa ile bütünleşen bir spor olmakla birlikte, çocuklarımız ve gençlerimizin yetişmesinde olumlu katkısı görülmektedir. Çocuklarımızın bu spor dalıyla doğayı kullanmayı öğreniyor ve özgüvenleri yeterince şekilleniyor” açıklaması yaptı. Görüşme karşılıklı görüş alışverişinin yapılmasının ardından tamamlandı.