Kocaeli’de hurma kutularından 184 kilo eroin çıktı

Doğu illerinden İstanbul’a büyük miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik takip sonucunda sevkiyatta kullanılacak tırı belirleyen polis ekipleri, aracı takibe başladılar. Ekipler, Kocaeli sınırları içerisine giren hurma yüklü tırı düzenledikleri operasyonla durdurarak araçta arama başlattılar.

Aramalar sırasında narkotik köpeğinin hurma kutularında yoğunlaştığını fark eden polis ekipleri kutuları araçtan indirerek açmaya başladı. Açılan hurma kutuları içerisinden ise toplamda 184 kilogram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuların bulunduğu tırdaki 2 kişi tutuklanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.