Kocaeli'de 'huzur' operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl jandarma Komutanlığı ile birlikte 600 kişinin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.

ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

İzmit-Kandıra yolu Mini Köşk Çayırköy mevkiinde yapılan operasyona İl Trafik Şube Müdürlüğü, İl Asayiş Şube Müdürlüğü, İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler katıldı. Kandıra ve İzmit gidiş-geliş yönlerinde durdurulan araçların içerisindeki sürücü ve vatandaşlarda emniyet kemeri, GBT, araç araması, üst baş araması gerçekleştirildi.

OLUMSUZLUK OLMADI

Jandarma ekiplerinin ‘’ Vira’ ismindeki narkotik köpeği araçların çevresinde dolaştıktan sonra bagajlarına girerek koku almaya çalıştı. Alkol metre kontrolleri yapıldı. Ayrıca emniyet ekipleri Dron çekim ve aynı zamanda 3G çekimi ile yapılan uygulamayı Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne canlı yayınla gösterdi. Yapılan operasyonda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kerim YAVUZ