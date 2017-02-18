Kocaeli'de Huzur Operasyonu

Kocaeli'de 52 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de 52 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Körfez, Kandıra, Gölcük ve Karamürsel'de çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu ticareti yapmak, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan şüphelilere yönelik asayiş, uyuşturucuyla mücadele, çevik kuvvet, özel harekat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize işlerle mücadele, siber suçlarla mücadele ve güvenlik şube müdürlüklerinden 327 personelle 52 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu ticareti yapmak, cinsel saldırı, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 23 kişi yakalandı.

Evlerde yapılan aramada, 20 gram uyuşturucu, bir adet ruhsatsız av tüfeği ile ruhsatsız tabancaya el konuldu.