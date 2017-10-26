Kocaeli'de “Huzurlu Pazar” uygulaması

İzmit ilçesindeki semt pazarında kalabalıkları fırsat bilerek yankesicilik, hırsızlık, tırnakçılık ve dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirenlere karşı, İl Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde başlatılan “Hayırlı Pazarlar” uygulaması devam ediyor. İlki İzmit-Gölcük İlçe Emniyet ekipleri ve Güven Timleri ile ilki Gölcük’teki semt pazarlarında gerçekleştirilen uygulamanın 2’incisi İzmit İlçesinde Kurulan Perşembe Pazarı'nda yapıldı. Pazar alanına gelen Asayiş ekipleri, güven timleri ile birlikte pazarın içerisinde gezerek vatandaşları yankesicilik olaylarına karşı uyardı.

İzmit'te, Güven ve Yunus timleri, Perşembe Pazarı alanında uygulamada bulundu. Güven timlerinde görevli polisler, özellikle hırsızlara karşı kadınları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Polisler, pazarda alışveriş yapan kadınların yanına giderek çantalarının ağzını açık tutmamaları, çantaları omuzlarında taşımaları yerine askılarının çapraz takmaları konusunda bilgilendirdi.

Kerim YAVUZ