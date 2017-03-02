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Kocaeli'de ihraç edilen 7 öğretmen hakkında karar

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Kocaeli'de ihraç edilen 7 öğretmen hakkında karar
Bylock kullandıkları iddiasıyla sabah saatlerinde adliyeye çıkartılan 7 şüpheli özel kurum öğretmeninden 4'ü tutuklandı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY operasyonları devam ediyor. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla meslekten ihraç edilen 7 öğretmen  gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından 7 kişi sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

4 TUTUKLAMA

Bylock kullandıkları iddiasıyla mahkemeye çıkartılan 7 şüpheli özel kurum öğretmeninden 4'ü tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kerim YAVUZ

 

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