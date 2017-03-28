  • BIST 90.182
  • Altın 147,216
  • Dolar 3,6478
  • Euro 3,9515
  • Kocaeli 0 °C

Kocaeli'de ihraç edilen 9 FETÖ şüphelisi hakkında karar

»
Kocaeli'de ihraç edilen 9 FETÖ şüphelisi hakkında karar
Kocaeli'de aralarında meslekten ihraç edilen emniyet mensuplarının bulunduğu 9 sanık, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak, adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı görülen duruşmalara, meslekten ihraç edilen emniyet mensupları Kadir Kağnıcı, Halit Yalvaç, Sait Özuğur, Mehmet Demir, Mehmet Hanifi Uğurtay, Refik Yılmaz katıldı. Mahkemede, meslekten ihraç edilen öğretmenler Ali Rıza Duran ve Ahmet Pekcan'ın davaları da görüldü.

ByLock kullandıkları ve Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'da hesap hareketlerine devam ettikleri iddialarıyla FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında açılan davaların ikinci duruşmalarına çıkan eski emniyet mensupları ve öğretmenler, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, beraatlarını istedi. 

Mahkeme heyeti, sanıkların yeni ByLock sorgusu ve Bank Asya hesap hareketleri ile diğer iddialar için ilgili kurumlara gönderilen yazılara verilen cevapları inceledi. 

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ise meslekten ihraç edilen memur Kemal Doğan, hakim karşısına çıktı.

ByLock kullandığı ve örgütün sözde "Karamürsel polis abisi" olduğu iddiasıyla yargılanan Doğan, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, söz konusu terör örgütünün üyesi olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Bu haber toplam 957 defa okunmuştur
Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dilovası'nda fabrikada korkutan yangın28 Mart 2017 Salı 13:11
  • Himmet yoksa Samanyolu izle!28 Mart 2017 Salı 12:37
  • Cinayet davasında karara doğru28 Mart 2017 Salı 10:58
  • FETÖ davasında ilginç ifade:"Uganda'nın ananasını ve Nil Nehri'ni merak ettim"28 Mart 2017 Salı 09:41
  • İhraç edilen mühendise tahliye28 Mart 2017 Salı 09:34
  • FETÖ elebaşı Gülen'in amcasının oğlu: "Gülen’i en son..."27 Mart 2017 Pazartesi 23:52
  • İntihar için köprüye çıktı zor ikna edildi27 Mart 2017 Pazartesi 20:10
  • Bisiklet hırsızı kameraya böyle yakalandı27 Mart 2017 Pazartesi 18:54
  • Gebze’de elleri, ayakları bağlanmış ceset bulundu27 Mart 2017 Pazartesi 18:28
  • Terör propagandasına hapis cezası27 Mart 2017 Pazartesi 17:18
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti