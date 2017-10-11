Kocaeli'de ihracat ve ithalatta sevindiren gelişme

Kocaeli gümrüklerine göre, eylül ayında Kocaeli'den yapılan ihracat 1 milyar 451 milyon dolar, ithalat ise 4 milyar 176 milyon dolar oldu. Geçen yılın eylül ayına göre Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracat yüzde 12,8, ithalat ise yüzde 27,9 oranında arttı. Kocaeli dış ticaret rakamlarını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Eylül ayında Kocaeli dış ticaret rakamları Türkiye geneli ile paralellik gösterdi. İlimizde de ihracat artış hızı ithalat artış hızının gerisinde kaldı. Nitekim eylülde gerçekleştirilen ithalatın bu yılın zirvesinde, ihracatın ise yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Geçen aya göre ihracatımızdaki gerilemeyi, otomotiv sektöründeki yüzde 63,8'lik artışa rağmen makine, kimya, demir ve çelik sektörlerinin ihracatındaki azalmaya bağlıyoruz. Yine de eylül ayı ihracatını geçen yılın üzerinde olduğu için olumlu değerlendiriyoruz. Eylül ayı ithalattaki artışı da, önceki aylara göre petrol fiyatlarındaki yüzde 10 civarındaki artışın etkilediğini düşünüyoruz" dedi.

Zeytinoğlu, yılın 9 aylık dönemindeki ihracat toplamının rekor seviyede gerçekleştiğini belirterek, "İlk 9 aylık döneme baktığımızda ilimiz ihracatının yüzde 32, ithalatının ise yüzde 14 arttığını görüyoruz. Bu dönemdeki ihracat artışını ilimiz ihracatında yüzde 43 paya sahip otomotiv sektörünün Avrupa'ya olan ihracatının, ithalatı ise hidrokarbon ithalatının arttırdığını düşünüyoruz. Bunun yanında ocak-eylül döneminde demir, çelik, tekstil, iklimlendirme sanayi gibi birçok sektör ihracatını arttıran sektörler olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.