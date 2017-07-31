  • BIST 107.533
  • Altın 143,328
  • Dolar 3,5190
  • Euro 4,1298
  • Kocaeli 25 °C

Kocaeli'de ilk hacı kafilesi uğurlandı

»
Kocaeli'de ilk hacı kafilesi uğurlandı
İlimizden ilk hacı adayı kafilesi bu sabah İzmit Milli İrade Meydanı (Perşembe Pazarı)’ndan aile ve yakınları tarafından dualarla uğurlandı. 

Hennes Tur(Milli Görüş) organizasyonuyla 41 Kocaelilinin yer aldığı Abdullah Kodaman’ın başkanlığında hacı adayı kafilesi, 36 gün sürecek Mekke ve Medine’de hac farizasını yerine getirdikten sonra İzmit’e dönecek. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 344 hacı adayının yer aldığı ilk kafilesi de 4 Ağustos Cuma günü Milli İrade Meydanı(Perşembe Pazarı)’ndan yola çıkacak. Diyanetin İl Müftü Yardımcısı Burhan Bilgin ve Gölcük İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı başkanlığındaki kafileri kutsal topraklara 35 gün kalacak. 

Bu haber toplam 471 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'de ilk hacı kafilesi uğurlandı31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:56
  • Esler Mahalle Konağı açıldı31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:32
  • Taksiciler panik butonu yerine...30 Temmuz 2017 Pazar 21:43
  • Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız30 Temmuz 2017 Pazar 18:14
  • Kirazoğlu,"Yeni bir at alacak gücüm yok"30 Temmuz 2017 Pazar 16:30
  • RTÜK 60 uzman yardımcısı alacak30 Temmuz 2017 Pazar 15:48
  • Mavi Bayraklı plajlara tam not30 Temmuz 2017 Pazar 15:02
  • Başkan Köşker esnaf ziyaretlerini sürdürüyor30 Temmuz 2017 Pazar 14:54
  • Sevindikli köyünde doğa yürüyüşü30 Temmuz 2017 Pazar 14:52
  • Bayram, altyapı çalışmalarını yerinde inceledi30 Temmuz 2017 Pazar 14:35
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti