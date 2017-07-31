Kocaeli'de ilk hacı kafilesi uğurlandı

İlimizden ilk hacı adayı kafilesi bu sabah İzmit Milli İrade Meydanı (Perşembe Pazarı)’ndan aile ve yakınları tarafından dualarla uğurlandı.

Hennes Tur(Milli Görüş) organizasyonuyla 41 Kocaelilinin yer aldığı Abdullah Kodaman’ın başkanlığında hacı adayı kafilesi, 36 gün sürecek Mekke ve Medine’de hac farizasını yerine getirdikten sonra İzmit’e dönecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 344 hacı adayının yer aldığı ilk kafilesi de 4 Ağustos Cuma günü Milli İrade Meydanı(Perşembe Pazarı)’ndan yola çıkacak. Diyanetin İl Müftü Yardımcısı Burhan Bilgin ve Gölcük İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı başkanlığındaki kafileri kutsal topraklara 35 gün kalacak.

Bu haber toplam 471 defa okunmuştur