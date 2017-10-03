Kocaeli’de istihdam konuşulacak

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz ve yönetimiyle bir araya geldi. Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Ekinci, Ümit Çelik, Necmettin Demirel ve Şube Genel Sekreteri Önder Arslan’ın da yer aldığı görüşmede, 21 Ekim’de yapılacak “İstihdam ve Nitelikli Ara Eleman Sorunu ve Çözüm Yolları” konulu çalıştayın kapsamı hakkında görüş alışverişi yapıldı.

TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz, 21 Ekim Cumartesi günü Gebze’de yapılacak çalıştaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu da davet etti. İstihdamla ilgili kalifiye insan kaynağının yetiştirilmesi konusunun irdeleneceği çalıştaya, konusunun uzmanları, iş dünyasının temsilcileri ile devlet kurumlarının ilgili birimleri de bu çalışmada yer alacak. Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun da davet edildiğini ifade eden Korkmaz, “TÜMSİAD olarak istihdam seferberliğini çok önemli ve değerli buluyoruz. Bu konu üzerinde çalıştay boyunca uzmanların birbirinden önemli değerlendirmeleri olacak. Çalıştay sonunda daha fazla istihdamın önündeki engeller ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için atılacak adımları ortaya koyacak bir sonuç bildirgesi de yayınlayacağız” ifadelerini sarf etti.

Girişimci, yeniliğe açık ve kendini geliştirebilen iş dünyasına yeni isimlerin katılmasının önemine vurgu yapan Karaosmanoğlu, görüşmede ülke ve dünya üzerindeki ekonomik gelişmeleri de değerlendirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin istihdama olan katkısının önemli olduğunu da belirten Karaosmanoğlu, gerek yatırım noktasında gerekse piyasaya olan ekonomik katkılarını da birliktelikte değerlendirdi.