Kocaeli'de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi

Kocaeli Kadın Platformu öncülüğündeki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşüne polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Kadın Platformu öncülüğünde kadın eylemciler Belediye İş Hanı önü Yürüyüş Yolu üzerinde toplanarak Cumhuriyet Parkı'na yürümek istedi.

OHAL kapsamı sebebiyle açık alanda yürüyüş, eylem ve gösteri yapmanın izinsiz olması nedeniyle emniyet güçleri eyleme izin vermedi. Emniyet müdürleri kadınları yaklaşık yarım saat boyunca yürüyüş yapmamaları konusunda ikna etmek için uğraştı. Ancak kadınlar direnince emniyet güçleri müdahalede bulundu..

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Aralarında CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Bilge Çoker ve İl yöneticisi Hamiyet Göksu’nun da yer aldığı kadın grubu yürümek için direnince polis müdahalede bulundu. Yürüyüş yolu üzerinde başlayan arbede sonucunda çoğunluğu kadınlardan oluşan 40 kişi polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan eylemciler emniyete götürüldü.

Çiğdem ARMAĞAN