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Kocaeli'de kaçak akaryakıt operasyonu!

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Kocaeli'de kaçak akaryakıt operasyonu!
Kocaeli'de ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda, 155 ton 383 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan denetim çalışmalar neticesinde Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda arama yapıldı.

Aramalarda, "geçersiz" sonuç veren ve kaçak olduğu tespit edilen toplam 35 ton 383 gram kaçak akaryakıt ele geçirildi. İstasyonda kaçak akaryakıt tespit edilen, tank ve bu tankların bağlı olduğu pompalar EPDK görevlileri tarafından mühürlendi. Akaryakıt istasyon yetkilisi M.K. (58) gözaltına alındı.

Ele geçirilen Kaçak Akaryakıt’ın Körfez'de bulunan bir dağıtım firmasına ait antrepodan alındığı tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü EPDK görevlileri ile yapılan görüşmeler sonucunda belirtilen antrepoda yapılan denetim de 120 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğünce konu hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

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