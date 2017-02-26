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Kocaeli'de kaçak avcılara geçit yok

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Kocaeli'de kaçak avcılara geçit yok
Kocaeli'de yılın ilk iki ayında kaçak avlanan 61 kişi hakkında işlem yapıldı.

Av sezonunun sona ermesi dolayısıyla avcılar, Yassıbağ Mahallesi Kurubaraj mevkisindeki avlanma alanında piknik yaptı. Piknikte trap atış turnuvası düzenlendi, av hayvanlarıyla yapılan güveç katılımcılara ikram edildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kocaeli Şube Müdürü İlyas Çiçek yaptığı açıklamada, av yaban hayatının sürdürülebilirliği için 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde koruma ve kontrol faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Rutin denetlemeler dışında ihbarların da değerlendirildiğini belirten Çiçek, yasa dışı avlandıkları tespit edilen kişilere idari para ve tazminat cezası verildiğini, kullanılan ve el konulan malzemelerin mülkiyetinin kamuya geçirildiğini kaydetti.

İl genelindeki denetimlerin 2 araç ve 11 personelle sürdürüldüğünü dile getiren Çiçek, geçen yıl bin 380 avcının kontrol edildiğini, 135'ine işlem yapıldığını anlattı.

Çiçek, şu bilgileri verdi:

''Usulsüz av yapan kişilere geçen yıl 112 bin lira ceza uygulandı, 111 canlı ve cansız nesneye el konuldu. 2017 yılında da 442 avcı denetlendi, bunların 61'ine işlem yapıldı. Bu yıl denetlenen avcıların 27'sinin tüfeğine el konuldu. Amacımız, kaçak avcıları yasal hale getirmek. Kayıtlı 5 bin 500 avcımız var, kayıtlı avcılarımıza eğitimler veriyoruz. Kayıtlı avcılar, kayıtsızların kontrolünü kolaylaştırıyor, av yaptıkları yerlere kaçak avlanmak isteyenleri yaklaştırmıyor, ihbar ediyor. Kaçak avla mücadelede ekiplerimize yardımcı oluyorlar. 'Av sezonu bitti' diye denetimler bitmedi, artarak denetimlerimiz sürecek.''

Kocaeli Bağdat Avcılar Atıcılar Derneği yöneticisi ve fahri av müfettişi Cevdet Gencer de her zaman avlandıkları bölgeye 2016-2017 av sezonunu kapatmak için geldiklerini ifade ederek, ''Maksat avı vurmak değil, spor yapmak. Arkadaşlarla bir araya geldik, önceden vurduğumuz av hayvanlarını güveç ve mangalda pişirerek birlikte yiyeceğiz.'' diye konuştu.

Avcı İsmail Gümüş de av sezonunda Kocaeli'nin yanı sıra Çorum, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta avlandıklarını anlattı.

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