Kocaeli'de kaçak fildişi malzeme ele geçirildi

Biyokaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdüren Orman ve Su İşleri Bakanlığı DKMP ekipleri, Bursa ve Kocaeli’de kaçakçılar tarafından yurda sokulan eşyalara el koydu. CITES Sözleşmesi çerçevesinde ticareti izne bağlı olan timsah tahniti ile izinsiz olarak Ukrayna’dan yurda getirilen fil ve mors dişlerine el konuldu. Ekipler, sosyal medya üzerinden 2 bin TL bedelle satışı yapılmak üzere yayımlanan fotoğraf için ilgili şahısla pazarlık yapmak için iletişime geçti. Şahıslarla anlaşan ekipler, satış işlemi esnasında emniyet güçleriyle ortaklaşa yapılan baskınla timsah tahnitine el koydu. Bir diğer operasyonda ise Ukrayna’dan posta yoluyla gönderilen koli içerisinde yurda sokulan 1 adet fildişi ve 2 adet mors dişini teslim almaya gelen şahıs yakalanırken, DKMP ekiplerince kaçak eşyalara el konuldu. Yapılan operasyonlar neticesinde el konulan timsah tahnitini satmaya çalışan şahsa 4 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Fildişi ve mors dişleri ile ilgili işlemler ise devam ediyor. Son operasyonda da Kocaeli Gümrük Muhafaza ile Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce Çin uyruklu bir şahsın üzerinde 500 gram ağırlığında 16 adet fildişi eşya yakalandı. Eşyalara el konulurken, şahsın yurt dışına çıkışı yasaklandı.

CITES Sözleşmesi'ne tabi bir tür olan fil nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğundan file ait ürünlerin uluslararası ticaretinin yasak olduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bakanlık olarak biyokaçakçılık hususunda çok hassasız. Bu hususta gerekli denetimleri tavizsiz yapmaya çalışıyoruz. Bursa ve Kocaeli’de timsah tahniti ile fil ve mors dişi kaçakçısına gereken cezaları verdik. Ayrıca Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından türlerin kaçırılmasını önlemek ve CITES uygulamaları ile türler konusundaki bilinci arttırmak maksadıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı muayene ve muhafaza memurlarına yılda birkaç kez düzenli olarak eğitim verilerek konunun önemi anlatılıyor. Böylelikle biyokaçakçılığa göz açtırılmıyor” dedi.