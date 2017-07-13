Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu!

Yalova merkezli aralarında Kocaeli'nin de olduğu 3 ilde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kaçak sigara ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Yalova, Kocaeli ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada kaçak olduğu belirlenen 8 bin 46 paket sigara, 375 kilogram nargile tütünü ve aroması, 50 bin sigara sarma kağıdı, 77 elektronik sigara, 7 sigara sarma makinesi, 375 elektronik sigara likiti, 984 kilogram kıyılmış tütün ve 730 bin makaron ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.