Kocaeli'de kafatasını açmadan beyin ameliyatlarında rekor

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hastanın kafatası açılmadan burun deliğinden girilerek yapılan beyin ameliyatlarında rekor sayıya ulaşıldığı açıklandı.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Savaş Ceylan, "Son 20 yılda 1850 'Endoskopik transsfenidal tekniği' ile ameliyat yaptık. Bu Türkiye'de ulaşılmış en büyük seridir. Bizim ulaştığımız sayı bu işin yapıldığı Avrupa'daki birkaç önemli merkezin sayısına yetişmiştir, hatta üstüne de çıkmıştır" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 1997 yılından itibaren burundan girilerek beyin ameliyatları yapılıyor. Endeskopik olarak beyin ameliyatları yaptıklarını söyleyen Prof.Dr. Savaş Ceylan, şu bilgileri verdi:

"Burundan girilip yapılan beyin ameliyatları tıbbi terimle endoskopik transsfenidal bizim üniversitemizde 1997 yılında başladı. Türkiye'de de ilk başlayan kliniklerden de bir tanesidir. Bu ameliyatlar daha önceden mikroskopik teknikle yapılıyordu. Endeskop yeni bir tekniktir ve bu teknik büyük katkı sağlamıştır. Hem ameliyatları kolaylaştırmıştır, hem hastalar için iyi konfor sağlamıştır. Hem bu ameliyatla ulaşılan alanları çok genişletmiştir. Onun için dünyada da çok kabul gördü ve popüler tekniklerden bir tanesidir. Biz son 20 yılda bin 850 endoskopik transsfenidal teknikle ameliyat yaptık. Bu Türkiye'de ulaşılmış en büyük seridir. Bu teknikle sadece hipofiz bölgesi cerrahisi yapılmadı. Beyin tabanını tutan beynin içine yerleşmiş çok faklı tümörler bu yolla yaklaşım sağlanmıştır."

AVRUPA'DAKİ MERKEZLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Prof.Dr. Ceylan endoskopik transsfenidal teknik uygulanarak yapılan ameliyat sayısının Avrupa'daki bir çok önemli merkezinin sayısının üzerine çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kocaeli Üniversitesi'ne Türkiye'nin pek çok ilinden hasta gelir. Sadece İzmit'te bu sayıya ulaşmak mümkün değildir. Onun dışında yakın komşu ülkelerden de bize hasta gelir. Kazakistan, Irak, Suriye, Bulgaristan ve Avrupa'dan da gelen hastalar oldu. Bizim ulaştığımız bin 850 sayısı bu işin yapıldığı Avrupa'daki birkaç önemli merkezin sayısına yetişmiştir, hatta üstüne de çıkmıştır. Burada sadece hipofiz tümörlerine yaklaşmıyoruz. Dışarıda gördüğümüz akromegali, cushing hastalığı ve diğer hormon salgılamayan beyin tümörlerinin yaklaşık yüzde 10-15'ini oluşturur ve geniş bir seridir bunlara yaklaşıyoruz ve bunların dışında bu bölgelerin zor tümörleri vardır. Hem beyin içerisinde, hem beyin tabanını tutmuş tümörler bunlara da bu teknikle yaklaşılır hasta için çok iyi konfor sağlar ve çok büyük oranda tümör çıkartılır."

YURT DIŞI VE TÜRKİYE'DE EĞİTİM

Yurt dışında pek çok kongreye katıldıklarını, Türkiye'de birçok toplantı organize ettiklerini vurgulayan Prof.Dr. Ceylan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz yurt dışında pek çok kongreye katılıyoruz. Bildirilere katılıyoruz, eğitmen olarak katılıyoruz. Ülkemizde de pek çok toplantıyı organize ediyoruz ve yapıyoruz. Türkiye'de ilk kez 23 tıp fakültesinin olduğu kentte giderek bu ameliyatları yaptık. Genç arkadaşlarımızı eğittik, buralarda konferanslar verdik. Ayrıca kendi üniversitemizde konferanslar, sempozyumlar, kadavra çalışmaları yapıldı. Türkiye'nin çok farklı fakültelerinden yurt dışından bize eğitim almak için gelen arkadaşlarımız var ve onları eğitiyoruz. Dün 76 yaşında ameliyat ettiğimiz bir hastamız var. Beyin tabanını tutmuş yaklaşık 10 santimetreden daha büyük bir tümör bu teknikle çıkarıldı ve hasta gayet iyi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilir durumdadır. Ayrıca göz sinirlerini tutan tümörler var. Göz hareketlerinde kısıtlılık, göz kapağında düşme gibi olaylar gelişir. Ameliyat başarılı geçtiğinde hastanın bu bulgularında düzelmeler olduğunu görürüz."

Şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyleyen 76 yaşındaki Neriman Sakarya, "Nefesim tıkanıyordu ve başım ağrıyordu. Ameliyat oldum ve başımın ağrısı kesildi. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sağlığıma kavuştum" dedi.

Ameliyat sonrasında gözündeki sorunların ortadan kalktığını ifada eden 58 yaşındaki Recep Kaya, "Ameliyat öncesinde sol gözüm sağa dönmüyor üst ve aşağıya da çıkmıyordu. Ameliyat sonrasında gözümdeki sorunlar ortadan kalktı. Gözüm şu anda gayet iyi görüyor" diye konuştu.